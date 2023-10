Gasleiding geraakt bij werkzaamheden Sint Oedenrodeseweg in Best

Rond 15.45 uur werd maandagmiddag de brandweer gealarmeerd voor een gaslek op de Sint Oedenrodeseweg in Best. Tijdens werkzaamheden werd een gasleiding geraakt.

Lek provisorisch door brandweer gedicht

De brandweer wist het lek provisorische te dichten waarna de situatie veilig was. Netbeheerder Enexis is in kennis gesteld om de huisaansluiting te repareren. Volgens de werkmensen zou de gasleiding niet op tekening staan. Eén woning zit momenteel zonder gas.

Wortels

De werkzaamheden houden verband met het vervangen van de fietspaden, door wortelopdruk van oude bomen worden deze vervangen, ook de bomen zelf worden vervangen. Bij het vrij graven van oude wortels werd de gasleiding geraakt.