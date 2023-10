Frisian Flag bereidt vliegers voor op grootschalige luchtgevecht

Zo’n internationale training is de beste manier om vliegers voor te bereiden op een grootschalige luchtoorlog. Jonge ‘wingmannen’ leren in korte tijd vaardigheden die nodig zijn om hun gevechtsvliegtuig veilig en effectief in te zetten.

In complexe missies worden zowel de aanval als luchtverdediging getraind. Bij de laatste is het doel om vijandelijke gevechtsvliegtuigen de toegang tot een bepaald gebied te weigeren. Ook zijn er traingsmissies om doelen op de grond of op zee uit te schakelen. Dat gebeurt dan in overleg met eenheden van de landmacht of marine, de zogeheten joint terminal attack controllers.

De luchtmacht neemt onder meer deel met de F-35- en F-16-gevechtsvliegtuigen, Apache-gevechtshelikopters en de NH90-maritieme gevechtsheli. Ook het C-130-transportvliegtuig maakt deel uit van de luchtvloot. Verder vliegen tanktoestellen van de Multinational MRTT Unit vanaf Vliegbasis Eindhoven. De marine doet mee aan Frisian Flag met het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën en multipurpose fregat Zr.Ms. Van Amstel.

Belang internationale samenwerking

Recente missies tonen het belang van internationale samenwerking. Zo bewaakten Nederlandse F-35’s eerder dit jaar vanuit Polen het luchtruim aan de oostflank van het NAVO-grondgebied. Vorig jaar bewaakten de F-35’s hetzelfde luchtruim maar toen vanuit Bulgarije. Direct na de invasie van Rusland in Oekraïne in 2022 vlogen Nederlandse F-35’s en F-16’s vanaf hun thuisbasis patrouillevluchten. Dit gebeurde met NAVO-bondgenoten in het luchtruim langs de oostgrens van het NAVO-grondgebied. En dichter bij huis stegen jachtvliegtuigen afgelopen maand op om Russische bommenwerpers te onderscheppen.

F-16’s waren voorts tot eind 2018 samen met coalitiepartners bijna dagelijks actief boven Irak en Oost-Syrië. Ze ondersteunden de troepen op de grond tegen terreurorganisatie ISIS.

Oefening Frisian Flag duurt tot en met 13 oktober.