NVWA-IOD treft illegale slachterij aan

Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de politie op zaterdag 30 september in de provincie Utrecht een illegale slachterij aangetroffen. De boerderij werd doorzocht in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar het illegaal slachten van schapen. Tijdens de zoeking werden 2 dode schapen aangetroffen: een was net geslacht en de andere net gedood. De veehouder is aangehouden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA onder gezag van het Functioneel Parket.

De NVWA-IOD kwam de illegale slachterij op het spoor door een melding en informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de NVWA-IOD. Het onbedwelmd slachten van dieren is in Nederland alleen in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA toegestaan. De veehouder wordt ervan verdacht dat hij voor zijn klanten illegaal schapen dood en slacht. Tijdens de zoeking waren meerdere klanten aanwezig.

Risico illegale slacht

De NVWA ziet erop toe dat slachten op een juiste manier gebeurt. Daarbij wordt onder meer gekeken of dieren geschikt zijn voor de slacht, of de dierenwelzijnregels in acht worden genomen, of er hygiënisch wordt gewerkt en of het vlees geschikt is voor menselijke consumptie. Wanneer er illegaal wordt geslacht, is er geen toezicht. Daardoor ontstaan er risico's voor de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. De NVWA adviseert consumenten daarom alleen vlees te kopen via de reguliere kanalen.