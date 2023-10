Brand in woning Nieuw-Buinen

In het Drentse Nieuw-Buinen is dinsdagochtend een brand uitgebroken in een woning.

De brand in de woning aan het Zuiderdiep woedde vooral in het piepschuim wat in de woning lag. Deze is vermoedelijk tijdens laswerkzaamheden in brand gevlogen. Nadat de brandweer de woning had geventileerd kon men verder met werkzaamheden.