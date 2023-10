Overboord geslagen persoon Volkerak overleden, nog twee vermisten

Dinsdag is rond 16.30 uur op het Volkerak bij het Brabantse Dinteloord een vissersbootje met daarin 4 personen omgeslagen. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dinsdagavond. 'Een persoon is overleden, een ander is uit het water gehaald. Er zijn nog twee personen vermist', aldus de veiligheidsregio.

Melding persoon te water Dinteloord

Vanmiddag om 16.30 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen van een persoon te water bij Dinteloord. Eenmaal ter plaatse bleek er sprake te zijn van een omgeslagen bootje waarmee gevist werd. Er bevonden zich vier personen op het bootje.

Hulpdiensten massaal ter plaatse

In eerste instantie was er sprake van drie vermiste personen. Eén persoon is uit het water gehaald en door de ambulance nagekeken. De hulpdiensten zijn in grote getale aanwezig om de reddingsactie uit te voeren. Meerdere helikopters, duikvaartuigen, KNRM, Rijkswaterstaat, politie, Ghor, brandweer en de Kustwacht zijn ter plaatse.

Van reddingsactie naar bergingsactie

Rond 20.00 uur is met het invallen van de duisternis besloten af te schalen en over te gaan naar een bergingsactie. De twee vermiste personen zijn nog niet gevonden.