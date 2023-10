Vrouw lichtgewond na steekincident

Hulpdiensten werden op vrijdag 6 oktober rond 19.10 uur opgeroepen na een melding van een steekincident. Een vrouw zou in haar huis gestoken zijn. Toen agenten aankwamen was de verdachte weg. Na een korte zoekslag werd hij gevonden en aangehouden. De vrouw bleek lichtgewond te zijn en werd door ambulancepersoneel nagekeken. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en vast gezet voor verder onderzoek.