Fietser en bromfietser botsen op fietspad langs de Oude Rijksweg in Liempde

Botsing

Ter hoogte van de Velderseweg kwamen een fietser en een bromfietser met elkaar in botsing. De man op de fiets is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, ook de bromfietser is ter plaatse nagekeken door de ambulance medewerkers. De politie was ook met meerdere eenheden ter plaatse.