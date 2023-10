VEH: Senioren weinig vertrouwen in vinden van passende woning

Mensen van 65 jaar en ouder hebben aanzienlijk minder vertrouwen in het vinden van een passende woning dan jongeren tot 30 jaar. Dat blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator, die maandelijks het consumentenvertrouwen in de woningmarkt meet.

Vooral 65-plussers zien geen mogelijkheden om te verhuizen naar een woning die geschikt is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “De wil om te verhuizen is er bij ouderen vaak wel, maar het aanbod aan woningen die geschikt zijn om op hogere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen is erg klein. Daarom blijven veel mensen vaak in het huidige, (grote) huis wonen en komen deze woningen niet voor jongere mensen en gezinnen beschikbaar. Als er niet veel meer voor senioren wordt gebouwd en gaat dat steeds meer knellen”.

Volgens het CBS zijn er in 2040 bijna vijf miljoen 65-plussers, anderhalf miljoen meer dan nu. Er is een groot tekort aan voor senioren geschikte woningen. Demissionair minister De Jonge kondigde eerder aan dat er 290.000 van dergelijke woningen moeten worden gebouwd.

De stemming onder Nederlanders over de huizenmarkt is sinds december 2021 negatief, maar laat wel een lichte verbetering zien. Jongeren schatten hun kansen op de woningmarkt met 90 punten positiever in dan 65-plussers. Die laatsten zien de situatie aanmerkelijk somberder inzien (70 punten).

De Eigen Huis Marktindicator baseert zich op maandelijkse peilingen onder een representatief aantal Nederlanders uitgevoerd door onderzoeksbureau MSI-ACI. De peiling heeft betrekking op belangrijke zaken voor de huizenmarkt, zoals de huizenprijzen, koopbereidheid en hypotheekrente. Bij een stand van 100 punten is het consumentenvertrouwen neutraal, volgens de methodiek van onderzoeksbureau OTB van de TU Delft. Bij een hogere stand zijn mensen positief over de woningmarkt, daaronder is de stemming negatief. Het algemene woningmarktvertrouwen komt in september 2023 op 77 punten. In maart 2021 stond de indicator nog op 106 punten, aan het eind van 2022 was de stemmingsindicator al gezakt naar 73 punten.