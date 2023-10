Auto te water in Sint- Michielsgestel

In het Brabantse Sint-Michielsgestel is donderdagmiddag een auto te water geraakt. De twee inzittenden konden uit de auto komen.

Omstreeks 14.30 uur reed de auto over de Theerestraat en door onbekende oorzaak raakte de auto van de weg. Hierna reed deze tegen een lantaarnpaal, vervolgens door een heg en kwam in het water tot stilstand. Omstanders sprongen direct het water in.

Voor het ongeval werden diverse hulpdiensten gealarmeerd. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek.