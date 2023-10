Automobilist botst tegen boom op Kampenweg in Sint-Oedenrode

Op de Kampenweg in Sint-Oedenrode is donderdagavond een auto tegen een boom gebotst. Het eenzijdige verkeersongeval gebeurde rond 20.30 uur.

Bestuurder zelf uit auto gekomen

In eerste instantie werd gemeld dat het voertuig in het water lag, maar deze bleek echter in de berm voor de sloot tot stilstand te zijn gekomen. De bestuurder kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten maar werd wel ter plaatse nagekeken door de ambulancedienst.

Brandweer retour kazerne

De in allerijl gealarmeerde brandweer is niet meer ter plaatse gekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren is ons niet bekend. De weg was tijdelijk gestremd voor het overige verkeer.