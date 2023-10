Politie: 'Deel geen beelden op social media van neerschieten 15-jarige in Oss'

In Oss is zaterdagavond rond 22.00 uur een 15-jarige jongen neergeschoten. Dit meldt de politie zondag.

'Niet delen online'

'We zien dat er in de media en op sociale media een video gedeeld wordt van het schietincident in Oss. We roepen iedereen met klem op deze beelden NIET te delen en offline te halen', aldus de politie.

Gewond

De politie is nu op zoek naar informatie en camerabeelden van het schietincident dat dus rond 22.00 uur plaatsvond in de omgeving van de Kardinaal de Jongstraat en Schadewijkstraat in Oss. De 15-jarige jongen raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is op dit moment niet bekend.

Signalement dader

'We zoeken dringend camerabeelden van de vermeende schutter in de omgeving Schadewijkstraat en verder. De schutter betreft een fietser met bovenkleding waarvan de onderste helft donkerkleurig is en de bovenste helft lichtkleurig. De schutter is gevlucht in de richting van de Berghemseweg', aldus de politie.