Bromfietser en voetganger botsen in Boxtel

De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 17.30 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Schijndelsedijk (N618) bij Boxtel. Op het viaduct over de snelweg A2 kwamen een bromfietser en een voetganger met elkaar in botsing.

De voetganger raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de bromfietser bleef ongedeerd. Het fietspad aan de noordkant van het viaduct was door het ongeval ruim een half uur gestremd voor het overige verkeer. Hoe het ongevalheeft kunnen gebeuren is niet bekend.