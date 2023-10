Subsidie Kroondomein Het Loo rechtmatig

De subsidie bestaat uit twee delen, één bedoeld voor het natuurbeheer, het andere deel voor de openstelling voor het publiek (de recreatietoeslag). Die recreatietoeslag is toegekend voor het deel dat het hele jaar open is voor het publiek en niet voor het deel dat (een deel van het jaar) gesloten is. De wet staat de minister alleen toe een openstellingsverplichting te verbinden aan de recreatietoeslag, zodat de minister terecht die verplichting niet oplegt voor het (deels) gesloten terrein.

