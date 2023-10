Snorscooter en auto betrokken bij ongeval op Bosscheweg in Boxtel

De hulpdiensten zijn donderdagochtend gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Bosscheweg in Boxtel. Ter hoogte van restaurant Montimar raakte de bestuurder van een snorscooter en een automobilist betrokken bij een ongeval. Of de voertuigen elkaar ook geraakt hebben is niet bekend.