Technisch mankement lijkt op autobrand

De brandweer werd donderdagmiddag rond 12.25 uur gealarmeerd voor een autobrand op de Bosscheweg in Boxtel. Een vrouw reed met haar auto over de snelweg A2 in zuidelijke richting toen ze merkte dat er iets niet goed was met haar auto. Ze aarzelde geen moment en nam bij Boxtel-Noord de afrit en wilde op de nabijgelegen carpoolplaats kijken wat er aan de hand was.