Man in Apeldoorn na ruzie doodgeschoten

Overleden

'Eerder vond er een ruzie op straat plaats die door voorbijgangers geprobeerd werd te sussen. Buurtbewoners hebben geprobeerd de man te reanimeren. Het 20-jarige slachtoffer uit Arnhem is voor de woning overleden van één van de buurtbewoners die hulp hebben verleend', aldus de politie.

Aanhoudingen

De politie heeft donderdagavond drie verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het schietincident aan de Mauvestraat in Apeldoorn. De verdachten kwamen al snel in beeld en de DSI heeft drie mannen van 21, 19, en 37 jaar op verschillende plaatsen in Apeldoorn aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Wat de aanleiding voor dit incident is wordt uitgezocht. Voor nu houden we rekening met meerdere scenario’s.