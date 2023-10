Demonstratie tegen komst arbeidsmigranten

Op de Markt in Boxtel protesteren zaterdagmiddag buurtbewoners van buurtschap Vrilkhoven in Liempde. De reden is de komst van een arbeidsmigrantenhotel met 400 slaapplaatsen in hun buurtschap. In juli protesteerde al 250 omwonenden op het perceel aan de Oude Rijksweg tegen de komst van arbeidsmigranten.