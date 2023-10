ACM doet invallen bij distributeurs IT-apparatuur vanwege mogelijk verboden afspraken

Invallen bij distributeurs

Ook onderzoekt de ACM of de fabrikant mogelijk misbruik maakt van een economische machtspositie. De ACM heeft vermoedens dat de fabrikant samen met de distributeurs bepaalt welke winkeliers aan welke klanten mogen leveren en tegen welke prijs. Tevens zijn er vermoedens dat winkeliers beperkt worden bij de verkoop van hergebruikte apparatuur. 'In het kader van het onderzoek heeft de ACM bij verschillende bedrijven invallen gedaan in Nederland en België, waarbij de ACM heeft samengewerkt met de Belgische mededingingsautoriteit', aldus de ACM.

Benadelen eindgebruikers

Als bedrijven onderling hun verkoopprijzen afstemmen en klanten verdelen leidt dat voor afnemers tot hogere prijzen en lagere kwaliteit van de dienstverlening. Meer specifiek in dit onderzoek worden afnemers mogelijk ook gehinderd om tweedehands IT-apparaten aan te schaffen. Het beperken van de verkoop van hergebruikte apparatuur is ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid onwenselijk.

Hoor en wederhoor

De ACM onderzoekt de komende tijd of partijen de mededingingsregels inderdaad hebben overtreden. De ACM kan daarbij ook tot de conclusie komen dat de wet niet is overtreden. Maar als de ACM tot de conclusie komt dat de wet wél is overtreden, dan hebben de ondernemingen – in het kader van hoor en wederhoor - de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen, voordat de ACM een eventuele sanctie kan opleggen.