Auto met hoge snelheid over A27 blijkt explosieven 'aan boord' te hebben

De politie heeft woensdag in een auto op de Ankaradreef in Utrecht explosieven aangetroffen. 'De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft deze meegenomen en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht', zo meldt de politie woensdag.

Met hoge snelheid over de A27

In de vroege morgen van woensdag 25 oktober zagen agenten een auto met hoge snelheid rijden over de A27. Deze auto werd korte tijd daarna zonder inzittenden aangetroffen op de Ankaradreef in Utrecht.

Plofkraak

Agenten zagen in de auto verdachte goederen liggen en schakelden de EOD in. Na uitgebreid onderzoek bleek dat er in de auto explosieven lagen en diverse spullen waarvan bekend is dat deze gebruikt worden bij o.a. plofkraken.

Onderzoek

De EOD heeft de explosieven meegenomen. De overige goederen, zoals jerrycans, een rugzak en de auto zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.