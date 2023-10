Auto’s botsen frontaal op Bataweg in Best

Twee personenauto’s zijn vrijdagmiddag frontaal op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde op de Bataweg in Best.

Weg volledig afgesloten

De politie sloot de weg volledig af, wat voor veel weggebruikers een doorn in het oog was. De in allerijl gealarmeerde brandweer kwam nog wel ter plaatse maar hoefde niet in actie te komen. Ook de Koninklijke Marechaussee kwam met een eenheid ter plaatse.

Frontale botsing

De betrokken bestuurders zijn ter plaatse nagekeken door de ambulancedienst. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om beide voertuigen af te voeren. Het ongeval gebeurde nadat één van beide voertuigen de bocht te ruim had genomen en daardoor op de verkeerde weghelft terecht kwam. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.