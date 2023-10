Om eist 6 jaar celstraf voor brandstichting containerwoning Amsterdam

Vandaag heeft het Openbaar Ministerie tegen een 28-jarige man een gevangenisstraf van zes jaar geëist. 'Hij wordt ervan beschuldigd opzettelijk een matras in brand te hebben gestoken in zijn woning, die deel uitmaakt van een containerwoningcomplex in de Riekerhaven in Amsterdam', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Grote brand in hele woonblok

De brand verspreidde zich snel en veroorzaakte een grote brand in het hele blok met containerwoningen. Volgens het OM heeft de brand niet alleen schade toegebracht aan eigendommen, maar heeft het ook het leven van omwonenden in gevaar gebracht. Bij de brand brandden meer dan 60 containerwoningen af en werden bij 80 onbewoonbaar verklaard door waterschade.

Jongeren en statushouders

In het containerwoningcomplex wonen veel jongeren en statushouders. Als gevolg van de brandstichting brandden op 13 november 2022 meer dan zestig containerwoningen af en werden er bijna tachtig onbewoonbaar verklaard vanwege waterschade. Meer dan 140 personen raakten dakloos. De verdachte heeft veel psychische en materiële schade aangericht, zei de officier van justitie vandaag op zitting. “Waarbij de scheidslijn soms moeilijk te trekken is. Zovelen hebben hun woning verloren en al hun spullen verloren. Sommigen hebben hun huisdier verloren. De angsten waar mensen mee blijven zitten, zijn daarnaast enorm.”

Ongelukkig

In de vroege ochtend van zondag 13 november ging de politie af op een melding van overlast in een containerwoning in de Riekerhaven in Amsterdam. Agenten troffen de verdachte in zijn woning aan met op de achtergrond een brandende matras. Hij was volgens de politie niet bezig om het vuur te doven, riep niet om hulp en keek rustig toe. Hij sprak zelfs de hoop uit dat het verder zou branden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de verdachte alleen aanwezig was in zijn woning en er geen bewijs is dat iemand anders daar was of was geweest.

Ongelukkig

Drie maanden en enkele dagen voor de brand gaf de verdachte aan dat hij ongelukkig was met zichzelf en zijn woning. Dit blijkt uit de gesprekken die in zijn telefoon zijn aangetroffen en getuigenverklaringen. Ongeveer een maand voor de brand heeft de verdachte de ruiten van zijn woning ingegooid en veel spullen in zijn appartement kapot gemaakt.

Volledig verantwoordelijk

De verschillende gebeurtenissen die aan de brand voorafgingen, zoals onvrede over zijn woning, vernieling van de woning, dreigementen over zelfmoord en het aanzetten tot lijden bij anderen, hebben het OM tot de conclusie gebracht dat de verdachte opzettelijk brand heeft gesticht. Het OM ziet deze gebeurtenissen als een aaneenschakeling die passen bij de gemoedstoestand van de verdachte en worden ondersteund door zijn eigen uitingen.

Beperkte medewerking

De 28-jarige verdachte heeft beperkt willen meewerken met een onderzoek naar zijn geestestoestand. Hierdoor kan niet worden vastgesteld of er sprake was van een stoornis toen de brand werd gesticht. Volgens het OM kan de verdachte volledig verantwoordelijk worden gehouden voor de ten laste gelegde feiten. Hoewel er mogelijk andere factoren hebben meegespeeld bij het plegen van het misdrijf kan het OM hier geen rekening mee houden, zei de officier van justitie.