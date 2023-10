Auto bij ongeval N34 bij borger vijf keer over de kop

Vijf keer over de kop

De bestuurder had een flauwe bocht in de afrit bij Borger verkeerd ingeschat en vloog in de bocht van de weg. Nadat hij in vogelvlucht het talud had verlaten stuiterde de auto in een slootwal en alsof dat nog niet genoeg was sloeg de auto ruim 5 x over de kop.

Hulpdiensten

De bestuurder en bijrijder konden wonderwel de auto zelfstandig verlaten. Maar na onderzoek in de ambulance werd de bestuurder meegenomen naar het ziekenhuis. De bijrijder raakte niet gewond. Berger Willem Keizer uit Stadskanaal heeft het voertuig geborgen.