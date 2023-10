Gaslek bij graafwerkzaamheden

De brandweer werd maandagmorgen rond 8.30 uur gealarmeerd voor een gaslekkage op de Bosscheweg in Boxtel. Tijdens graafwerk in het trottoir werd een gasleiding geraakt.

Brandweer verrichte metingen maar kon een uitstroom van gas niet waarnemen. Ook werd voor alle zekerheid in de woning metingen verricht, maar ook hier werd niks gemeten. Netbeheerders Enexis is in kennis gesteld en zullen de situatie verder onderzoeken.