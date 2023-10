Militair veroordeeld voor onder andere online handelsfraude

De strafbare feiten vonden plaats tussen december 2022 en juli 2023. De militair stal bijna 10 duizend euro uit de woning van zijn ex-schoonouders. Ook stal hij uit 2 verschillende auto's onder andere pinpassen en pinde hiermee geld door middel van contactloos betalen. Ook maakte de man zich meerdere malen schuldig aan online handelsfraude. Hij verkocht spullen via Marktplaats - kreeg daar ook geld voor - maar leverde vervolgens de spullen niet. Ten slotte werden in de legeringskamer van de militair 10 knalpatronen aangetroffen en in zijn auto een kleine hoeveelheid cocaïne en een traangasspuitbus.

Financiële schade veroorzaakt

De militair was al eerder veroordeeld voor online handelsfraude, waarvoor hij nog in een proeftijd liep. Hij is nu dus opnieuw de fout ingegaan. Dit werkt strafverzwarend. Verder neemt de militaire kamer mee dat de militair financiële schade heeft veroorzaakt voor anderen, alleen om in zijn goksverslaving te kunnen voorzien. Ook dit neemt de militaire kamer hem kwalijk.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit adviezen van de reclassering en een psycholoog blijkt dat hij psychosociale problematiek heeft, waaronder persoonlijkheidsproblematiek, PTSS en verslavingen aan alcohol en gokken. Een aantal van de feiten worden daarom in (licht) verminderde mate aan de militair toegerekend.

Bijzondere voorwaarden

De militaire kamer legt de militair een gevangenisstraf van 12 maanden op. Hiervan hoeft hij de helft niet uit te zitten, zolang hij de komende 3 jaar niet opnieuw strafbare feiten pleegt en zich houdt aan de bijzondere voorwaarden. Zo moet hij onder meer een ambulante behandeling volgen en mag hij niet gokken. De militaire kamer hoopt dat dit hem helpt om in de toekomst op het rechte pad te blijven.

Voorwaardelijk opgelegde taakstraf alsnog uitvoeren

Verder moet de militair een taakstraf van 50 uur uitvoeren die hem in het kader van de eerdere veroordeling in voorwaardelijke vorm was opgelegd.

Schadevergoeding

Tot slot moet hij de schade vergoeden aan de slachtoffers die daartoe een vordering indienden. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van ruim 8.600 euro.