Man die hond uitlaat in Nuland ziet explosief in bosjes liggen

Afgelopen maandag is, in de buurt van woningen aan de Zomerdijk in Nuland, na onderzoek door de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) een explosief aangetroffen. 'Een voorbijganger liep met zijn hond voorbij en ontdekte een verdacht pakket in de bosjes bij een aantal woningen en waarschuwde de politie', zo meldt de politie woensdag.