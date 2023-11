Donderdag en vrijdag opnieuw landelijke stakingen in de houthandels

Na de landelijke actiedag van afgelopen donderdag, roept CNV Vakmensen medewerkers in de Nederlandse houthandels opnieuw op het werk neer te leggen. Deze keer 2 dagen achter elkaar (48 uur) en wel op donderdag en vrijdag 2 en 3 november. ‘Het bod van de werkgevers voor een nieuwe cao is te veel te mager’, zegt Saskia Spaargaren van CNV Vakmensen. ‘Dat hebben de medewerkers inmiddels meerdere keren duidelijk gemaakt. Maar de werkgevers willen niet naar ze luisteren. Daarom komen we opnieuw in actie.’