Duo aangehouden in onderzoek naar Illegale handel in Pomeriaan-pups

Met de aanhouding van twee verdachten komt een einde aan een onderzoek naar de illegale handel van jonge hondjes. Een man van 26 jaar en een 20-jarige vrouw zouden over een periode van ruim een jaar tientallen Pomeriaan-pups uit voornamelijk Oost-Europa in slechte conditie hebben doorverkocht.

De zaak kwam aan het rollen nadat Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals aan de bel trok. De organisatie doet zelfstandig onderzoek naar dierenleed en bekijkt onder andere onlineadvertenties. De verdachten gebruikten meerdere gebruikersnamen op voornamelijk Marktplaats voor hun verkoop.

Zieke pup

Na uitgebreid onderzoek kwam een 26-jarige man uit Best en een 20-jarige vrouw uit de gemeente Hoogeveen in beeld. Het duo is op woensdagochtend 1 november 2023 aangehouden in hun woningen. Bij de doorzoeking van hun woningen werd een ernstig zieke pup aangetroffen. Het dier is in beslag genomen en ondergebracht op een locatie waar het alle benodigde medische zorg krijgt.