Politie onderzoek schietincident in Groningen

In Groningen heeft er zaterdag aan het begin van de middag een schietincident plaats gevonden. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.

Omstreeks 13.00 uur vond er in de Grote Beerstraat mogelijk een conflictplaats waarbij geschoten is. Niemand raakte hierbij gewond. De politie heeft het incident in onderzoek.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft een instap gedaan in een woning aan de Zonnelaan. De verdachte werd hier niet aangetroffen.