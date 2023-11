Hulpdiensten rukken uit voor penetrante lucht

De machinist zou een stinkende damp hebben waargenomen waarop zowel de brandweer als ProRail Incidentenbestrijding. Men kwam tezamen op de parkeerplaats achter het NS-station. Naast de standaard brandweereenheid uit Boxtel kwamen ook twee verkenningseenheden van de brandweer uit Vlijmen en Vught, de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) en de Officier van Dienst (OvD) ter plaatse. De brandweer is via het perron met adembescherming op verkenning uitgegaan richting de trein. Ze hebben nabij de trein metingen verricht en gesproken met de machinist. Echter hebben zij geen lekkage waargenomen of gevaarlijke concentraties waargenomen. Het treinverkeer rond het station in Boxtel heeft enige tijd stilgelegen. Rond 1.30 uur keerde de hulpdiensten huiswaarts en werd het spoor weer vrijgegeven. Waar de damp vandaan is gekomen welke de machinist zou hebben geroken is niet bekend.