Bestuurder van met 300 km/h gecrashte Lamborghini is rijbewijs jaar kwijt

'Roekeloos'

'De man gedroeg zich zo roekeloos op de weg dat er levensgevaar voor een ander te duchten was. Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf legt de rechtbank de man ook een taakstraf op van 120 uur en krijgt hij een rijontzegging van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar', zo laat de rechtbank maandag weten.

Gecrasht met Lamborghini

Op 27 maart 2022 reed de man met een extreem hoge snelheid van rond de 300 km/h over de A28, onderweg naar een autoshow. Met die snelheid haalde hij andere weggebruikers gevaarlijk in. Hij raakte uiteindelijk de controle over het voertuig kwijt, belandde in een slip en botste meerdere keren tegen de vangrail in de middenberm. De gecrashte Lamborghini was volledig vernield, brokstukken van het voertuig lagen verspreid op het wegdek in beide richtingen en delen van de remschijven lagen op de andere weghelft.

Onaanvaardbare risico’s

De man heeft zich onverantwoordelijk gedragen en heeft welbewust onaanvaardbare risico’s genomen, waarmee hij andere weggebruikers ernstig in gevaar heeft gebracht. Dat er enkel materiële schade is ontstaan en niemand gewond is geraakt, is in dat opzicht een wonder en in ieder geval niet aan het handelen van de man te danken.

Hogere straf dan de eis

De opgelegde straf door de rechtbank is hoger dan de eis van de officier van justitie. De rechtbank acht het zeer van belang dat er een sterk signaal wordt gegeven aan zowel de bestuurder van de Lamborghini als de maatschappij dat dergelijk rijgedrag compleet onacceptabel is. De rechtbank heeft daarom, in afwijking van de eis van de officier van justitie, aan de man ook een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken opgelegd, met een proeftijd van drie jaren.