Politie start onderzoek na vondst lijk in water Keizersgracht

De politie is dinsdagmiddag een onderzoek gestart nadat in het water van de Keizersgracht in Amsterdam een levenloos lichaam werd aangetroffen.

Forensisch onderzoek

De politie werd gebeld nadat voorbijgangers een lichaam in de gracht zagen drijven. Volgens de politie lag het lichaam al langere tijd in het water. De politie heeft het lichaam uit het water gehaald en is een forensisch onderzoek gestart. Daarbij zal de doodsoorzaak worden onderzocht en wordt er gekeken of sprake is van een misdrijf. Er werd ook een politietent neergezet voor het onderzoek.