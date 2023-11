Hoogzwangere vrouw op hoofd geslagen en ernstig gewond bij beroving

Op hoofd geslagen

De overvaller sloeg haar op haar hoofd waardoor ze op haar buik en gezicht viel. Ze liep breuken op in haar gezicht. De ongeboren baby lijkt ongedeerd. De dader(s) wist(en) te ontkomen. De politie is op zoek naar hen.

Gesport

De 33-jarige vrouw uit Capelle had zojuist gesport en was om 20.00 uur op Oostplein in de metro gestapt. Rond 20.15 uur stapte ze uit op station Capelsebrug. Ze liep onder het tunneltje van de AVR door naar de wijk ’s Gravenland, waar ze via de Haydenstraat richting de Bizetstraat liep. Ze stak niet het bruggetje over naar de Bizetstraat maar bleef aan de kant van de AVR.

Bebloed gezicht en gedesoriënteerd

Net voorbij dat bruggetje werd ze van achter aangevallen en op haar hoofd geslagen. Ze viel voorover op haar buik en gezicht. Ze hoorde iemand zeggen dat ze geld moest geven. Daarna is ze buiten bewustzijn geraakt. Toen ze bijkwam, was haar telefoon weg. Het slachtoffer is toen met bebloed gezicht gedesoriënteerd de wijk ingelopen. Op de Bachstraat vingen mensen haar op en belden de hulpdiensten.

Baby lijkt in orde

Het slachtoffer moest voor controle van de baby naar het ziekenhuis. Met de baby lijkt inmiddels alles goed te gaan, maar in het ziekenhuis bleek dat de moeder verschillende breuken in haar gezicht heeft opgelopen die nog maanden nodig hebben om te herstellen.

Onderzoek politie

De politie startte direct een onderzoek in de omgeving op zoek naar getuigen en camerabeelden. Misschien zijn er mensen die deze vrouw al onderweg naar Capelle of de plek van de beroving hebben gezien. We willen graag weten of zij misschien is gevolgd of dat iemand iets anders is opgevallen.

Opsporing Verzocht

Kijk op de site van Opsporing Verzocht voor meer details