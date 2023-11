Politie vindt 165 kilo vuurwerk in woning

In een woning aan de Christiaan Huijgensstraat in Roosendaal hebben agenten dinsdagavond 7 november 165 kilo vuurwerk in beslag genomen. Ze kwamen het op het spoor dankzij een anonieme melding.

In een slaapkamer vonden agenten 10 dozen met vuurwerk. Dat is direct in beslag genomen. Omdat er in de woning een sterke henneplucht hing is het pand, met toestemming van de rechter-commissaris, doorzocht. Tijdens deze zoeking vonden agenten een paar duizend euro aan contant geld, messen, een slagwapen, drugs en een automatisch vuurwapen. De 39-jarige bewoner is aangehouden.