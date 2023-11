CBS: Meer slaapproblemen en psychische klachten onder jongeren

Depressie

16 procent van de jongeren had in de afgelopen vier weken psychische klachten en 12 procent gaf aan een depressie te hebben of hebben gehad in de afgelopen twaalf maanden. De percentages jongeren met slaapproblemen, psychische klachten en depressie zijn vergeleken met 2017 toegenomen. Dit meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête naar aanleiding van het vandaag verschenen Jaarrapport Jeugdmonitor.

Toename

In 2022 zei 22 procent van de jongeren van 12 tot 25 jaar in de afgelopen twee weken slaapproblemen te hebben gehad. In 2017 was dit 14 procent. Het aandeel jongeren dat zich in de afgelopen twee weken belemmerd voelde door slaapproblemen was in 2022 twee keer zo hoog als in 2017.

Psychische klachten

Ook het aandeel jongeren met psychische klachten in de afgelopen vier weken was in 2022 twee keer zo hoog als in 2017. Het hebben van psychische klachten betekent in de Gezondheidsenquête dat iemand een somscore van minder dan 60 heeft op de Mental Health Inventory 5. In 2022 had 12 procent van de 12- tot 25-jarigen naar eigen zeggen een depressie gehad in het afgelopen jaar. In 2017 was dat 5 procent.