Defensie verwelkomt duizendste deelnemer Maatschappelijke Diensttijd Missie

De duizendste deelnemer aan de 80 uur durende Maatschappelijke Diensttijd (MDT) Missie is gestart. De jongere begint aan het bivak op de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot.

Het programma bestaat uit een 40 uur durende Impact Bivak. Hierbij leren jongeren samenwerken, doorzetten en zichzelf en anderen buiten hun eigen sociale cirkel kennen. Een Sociale Missie maakt ook deel uit van de MDT. Deelnemers zetten zich in dit geval gedurende 40 uur in voor iemand in hun woonomgeving.

De MDT is een programma dat in samenwerking met de stichting TijdVoorActie is opgezet. Het wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Jongeren van 17 tot 30 jaar kunnen zich hier als vrijwilliger voor aanmelden.

Nog 2.500 deelnemers tot eind 2025

Defensie wil het programma verder uitbreiden. Tot eind 2025 komen er nog 2.500 deelnemers bij. De Maatschappelijke Diensttijd heeft tot gevolg dat ongeveer 20% van de deelnemers zich aanmeldt voor een baar bij de krijgsmacht.

Het programma is gratis te volgen.