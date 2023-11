Arrestatieteam valt per abuis woning met gezin met drie kinderen binnen

Zaterdagavond is de politie de fout ingegaan bij een inval in een woning in Schijndel.

Arrestatieteam

Het arrestatieteam van de politie deed zaterdagavond in Schijndel voor een aanhouding een instap in een woning waarbij al snel bleek dat het om het verkeerde adres ging. 'In de woning was op het moment van de inval een gezin met drie kleine kinderen aanwezig', zo meldt de politie zondag.

'Gezocht persoon'

Het onderzoek draait om een persoon die gezocht wordt en waarbij de aanhouding mogelijke risico’s met zich meebrengt. Daarom werd de instap in de woning verricht door een arrestatieteam van de politie.

Voordeur geforceerd

Het arrestatieteam betrad rond 20.30 uur de woning door de voordeur te forceren. 'Al snel werd echter duidelijk dat we ons vergist hadden. In de woning troffen we een gezin met drie kleine kinderen aan. Zij bleken geen enkele relatie met de gezochte persoon te hebben', aldus de politie.

Geschrokken

Uiteraard is het gezin hevig geschrokken door wat hen overkomen is. De politie betreurt zeer wat er is gebeurd en heeft uiteraard excuses gemaakt aan het gezin. De politie staat ook in nauw contact met hen over de verdere afhandeling. Hoe het heeft kunnen gebeuren dat de verkeerde woning werd betreden, wordt uiteraard nader uitgezocht.

Geen aanhouding verricht

Over het onderzoek en de gezochte persoon kan en wil de politie op dit moment niet meer informatie delen. De betrokken persoon is nog niet aangehouden zo laat de politie tot slot weten.