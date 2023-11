Felle brand verwoest vrijstaand schuur aan de Loxvenseweg in Boxtel

Een felle brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag een vrijstaande schuur aan de Loxvenseweg in Boxtel verwoest.

Volledig in brand

Rond 5.15 uur werd de brandweer gealarmeerd, bij aankomst stond het gebouw al volledig in brand. In de schuur stonden drukhouders, wat zorgde voor een andere aanpak tijdens het blussen. Ook kwam er asbest vrij, de directe omgeving van het schuurtje werd afgezet.

Extra bluswater

Er werd een tweede tankautospuit ter plaatse gestuurd voor extra bluswater. Hoe de brand in de schuur langs het zandpad heeft kunnen ontstaand is niet bekend. De brandweer is nog geruime tijd bezig geweest met nabluswerkzaamheden. Er waren geen tekenen aanwezig wat duidt dat er iemand aanwezig zou zijn in het schuurtje. Er raakte niemand gewond.