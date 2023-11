Update: Politie houdt verdachte aan binnendringen school Oisterwijk

De schrik zit er flink in bij leerlingen en leraren van een basisschool in Oisterwijk. Die moesten dinsdagmorgen in allerijl de school verlaten omdat er een agressieve en mogelijk gewapende man de school zou zijn binnen gedrongen.

Omstreeks 08.00 uur werd de politie gealarmeerd vanuit de basisschool De Coppele aan de Willem de Zwijgerlaan. De man zou dreigende taal hebben geroepen en volgens Omroep Brabant zou een getuige hebben gehoord dat de man over een bom sprak.

De politie rukte massaal uit, waaronder bomverkenners en de Dienst Speciale Interventies. Ook een helikopter cirkelt boven het gebied. Het gebouw is volledig omsingeld door de politie. Bomverkenners zijn het pand binnen gegaan om onderzoek te doen. Er is nog niemand aangehouden.

Update 12.30 uur: Verdachte aangehouden

De politie heeft dinsdag gedurende het onderzoek een verdachte in het vizier gekregen. 'Hij is zojuist aangehouden. In de desbetreffende school zijn geen verdachte voorwerpen aangetroffen. Wij zijn nog wel aanwezig om verder onderzoek te doen', aldus de politie.