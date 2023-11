Loods in vlammen opgegaan

In een loods aan de Gietstee in het Drentse Dalen heeft vrijdag een uitslaande brand gewoed. Bij de brand zijn twee personen licht gewond geraakt.

Meerdere brandweerkorpsen kwamen ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de loods in vlammen opging. Ook de naastgelegen boerderij had vlam gevat. De boerderij had een rietgedekt dak. Door een stoplijn te creëren probeerde men de brand te stoppen.

De bewoonster en haar dochter zijn nagekeken door ambulancepersoneel.