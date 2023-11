Jaarlijks 3.500 honden ziek door chocola, vooral rond Sint en Kerst

Voor mensen is chocolade een lekkernij, maar voor honden en katten is het zeer giftig. Jaarlijks worden ongeveer 3.600 huisdieren in Nederland ziek door het eten van chocolade of cacao. Ongeveer 20% van alle vergiftigingen door chocolade vindt plaats rond Sinterklaas en Kerst, als de chocoladeletters en kerstkransjes vaker binnen bereik van hond en kat liggen. Dit blijkt uit onderzoek door Huisdierenverzekeringen.nl.

Gevaarlijke toename

Het aantal huisdieren dat ziek wordt door het eten van chocolade neemt toe, zo blijkt uit data en inzichten van Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), huisdierenverzekeraar PetSecur en dierenartsennetwerk AniCura. In 2017 waren er naar schatting nog minder dan 2.500 gevallen van chocolade-inname, maar in 2022 was dit al opgelopen tot ongeveer 3.600. Het gaat in ruim 95% van de gevallen om honden, maar soms kan een kat de smaak van chocolade ook niet weerstaan.

Huisdieren kunnen doodziek worden van de stof theobromine, die het sterkst aanwezig is in donkere chocolade. Wie geluk heeft is ‘slechts’ € 200 of minder kwijt aan dierenartskosten, maar afhankelijk van de ernst van de situatie kan dat oplopen tot € 2.500. Een klein deel van de ziek geworden huisdieren overleeft de chocoladevergiftiging niet.

Sint in het land, chocolade aan de kant

De oplossing is even simpel als doeltreffend: bewaar chocoladeproducten nooit op plekken waar honden of katten er bij kunnen komen. Dat geldt niet alleen voor de bekende chocoladeletters en kerstkransjes, maar bijvoorbeeld ook voor schoencadeautjes als chocoladepepernoten of chocolademunten. Houd daarom ook huisdieren in de buurt van snoepende kinderen altijd goed in de gaten.

Heeft je huisdier toch chocolade binnengekregen, of heb je dat vermoeden? Neem dan altijd direct contact op met de dierenarts