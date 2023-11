Levensgevaarlijke gifslang Tilburg had zich verstopt achter gipswand op zolder

De levensgevaarlijke Groene Mamba, die sinds maandagavond 20 november verdwenen was, is terecht.

Nog in woning eigenaar

'Zoals experts al dachten was de slang nog in het huis van de eigenaar. Hij had zich verstopt achter een gipswand op de zolder', zo laat de gemeente Tilburg vrijdag weten. Het gif van de Groene Mamba slang kan al binnen een half uur nadat hij heeft gebeten dodelijk zijn.

Slang vlakbij zijn terrarium aangetroffen

De slang was maandagavond ontsnapt in een huis aan de Goudenregenstraat in Tilburg. 'De slang is gevonden achter een gipsplaten wand, op de zolder van de eigenaar, de plek ook waar zijn verblijf, het terrarium stond', aldus de gemeente. De slang maakt het goed en het gevaar is dus geweken. Tilburg kan dus weer rustig gaan slapen.