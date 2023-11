Olie op de weg na rammen paaltje wegversmalling in Boxtel

Rond 15.00 uur werd de brandweer zaterdagmiddag gealarmeerd om het wegdek te reinigen op de Baandervrouwenlaan in Boxtel.

Olie en vloeistoffen op wegdek gelekt

Geruime tijd eerder werd een paaltje bij een wegversmalling geramd door een personenauto. De rijbaan was vervuld met olie en andere vloeistoffen afkomstig uit de auto.

Afbreken olieproducten

De brandweer bracht een middel aan dat op een milieuvriendelijke wijze oliehoudende producten afbreekt. De politie sloot de rijbaan af op het gedeelte waar de brandweer op dat moment bezig was. Die zijn geruime tijd bezig geweest over een stuk van enkele honderden meters, tussen de Parkweg en de Poolsestraat in Boxtel. Verkeer werd verzocht om te rijden.