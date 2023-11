Brandweer uit bed 'getrommeld' voor woningbrand in buitengebied Boxtel

De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.05 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Brede Heide in Boxtel.

Hoogwerker

Naast een blusvoertuig kwam ook een hoogwerker ter plaatse. Ook de politie was aanwezig, evenals een ambulance om de bewoners te controleren op mogelijke rookinhalatie. Wat er precies in brand stond is niet bekend. De brandweer wist de brand onder controle te krijgen. Hoe groot de schade is, is niet bekend.