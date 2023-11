Chemicaliën aangetroffen in bedrijfspand in Best

Best In een bedrijfspand aan de Dieze in Best zijn dinsdagmiddag bij een integrale controle chemicaliën aangetroffen.

Alleen opslag Deze aangetroffen stoffen kunnen gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs. De chemicaliën lagen alleen opgeslagen. Op de locatie lijkt niet te worden geproduceerd.