Twintig jaar cel geëist tegen toen 17-jarige voor vermeende moordopdracht Amstelveen

56-jarig slachtoffer

De verdachte zou opdracht hebben gegeven voor de moord op een 56-jarige man in december 2021 in Amstelveen. Op het moment van het misdrijf was de verdachte slechts 17 en een half jaar oud, daarom vond de strafzaak achter gesloten deuren plaats. Volgens de officier van justitie is een zeer langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats gelet op de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit werd gepleegd.

Vermeende uitvoerders al berecht

De twee vermeende uitvoerders van de moord zijn in december 2022 tot respectievelijk 20 jaar en twee jaar jeugddetentie en jeugd-TBS (PIJ-maatregel) veroordeeld door de rechtbank. Die veroordelingen zijn vorige maand in beroep in stand gebleven bij het Hof. De gevangenisstraf van 20 jaar werd gematigd tot 18 jaar.

Telefoon verdachte

De politie kwam de inmiddels 19-jarige verdachte als opdrachtgever op het spoor na onderzoek van de telefoon van één van de uitvoerders van de moord. In de telefoon werden berichten aangetroffen met instructies zoals het regelen en ophalen van een baken en een vuurwapen, het plaatsen van het baken onder de auto van het slachtoffer, het volgen van het slachtoffer en het neerschieten van het slachtoffer.

Toepassing volwassenstrafrecht

Het OM rekent het de verdachte zwaar aan dat hij zijn mededaders tot de moord heeft aangezet en eiste onder toepassing van volwassenstrafrecht 20 jaar gevangenisstraf. Door zware straffen te eisen, hoopt het OM andere jongeren ervan te weerhouden betrokken te raken bij criminele milieus omwille van financieel gewin. Donderdag 30 november gaat de zaak verder en komt de verdediging aan het woord. De uitspraak staat gepland op 21 december 2023.