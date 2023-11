Taakstraf van 200 uur voor agent die gestolen lokfiets volgde en met 100 km/h op motorrijder reed

Motorrijder om het leven gekomen

Midden op een kruising reed de man met zijn politieauto met een snelheid van 100 km/h een van links komende motorrijder aan die daardoor overleed.

Lokfiets met gps-signaal

In december 2022 kwam er bij de politie een melding binnen van een lokfiets, met gps-signaal, die in beweging was gekomen. De verdachte en zijn collega reden in hun politieauto met zwaailichten aan in de richting van de lokfiets. Via de meldkamer hoorde de verdachte dat de lokfiets zich waarschijnlijk in een voertuig bevond en dacht hij dat er dus haast was geboden.

Tegen motorrijder gebotst

Met een hoge snelheid reed de verdachte over de Dr. Cuyperslaan in de richting van de Europalaan. Hij bleef harder rijden en haalde op enig moment een snelheid van 129 km/u, waar maximaal 50 km/u is toegestaan. Op de kruising met de Woenselsestraat naderde de verdachte een motorrijder die van links kwam. Hij probeerde de motor nog te ontwijken, maar botste met 100 km/u tegen het slachtoffer aan. De politieauto belandde in de berm en kwam tot stilstand tegen een lichtmast. Het slachtoffer viel op het wegdek en overleed ter plekke.

Diep aangeslagen

De rechtbank concludeert dat de verdachte zich schuldig maakte aan zeer onvoorzichtig en onoplettend verkeersgedrag. Hij ging veel te gretig en met onvoldoende oog voor de veiligheid van andere weggebruikers in zijn politieauto naar de melding van de lokfiets. De verdachte maakte daarbij een volstrekt foute afweging tussen uitoefening van zijn politietaak en de verkeersveiligheid. Hij overschreed daarbij de Brancherichtlijn van de politie.

Spijt betuigt aan nabestaanden

De rechtbank is zich er aan de andere kant van bewust dat het optreden van een politieagent risico's met zich meebrengt. Daarom is het niet passend om een zelfde straf op te leggen als aan een gewone verkeersdeelnemer. Bovendien had de verdachte vanuit zijn rol als politieagent de beste bedoelingen. Hij is diep aangeslagen door het verkeersongeluk. Ook betuigde hij spijt aan de nabestaanden en nam hij verantwoordelijkheid voor het ongeval.

Geen celstraf

Bij het opleggen van de straf kijkt de rechtbank naar soortgelijke zaken waarbij politieagenten zijn betrokken. Daarom wordt er geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, maar wel een forse taakstraf. Al met al vindt de rechtbank een taakstraf op van 200 uur op zijn plaats. Daarnaast krijgt hij een rijontzegging van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Niet in verhouding

De rechtbank realiseert zich dat deze straf niet in verhouding staat tot het leed dat de nabestaanden is aangedaan. Toch hoopt de rechtbank dat de behandeling op de terechtzitting heeft bijgedragen aan het verwerken van het leed.