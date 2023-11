Aardgasverbruik woningen daalt het meest in westen van Nederland

In 2022 verbruikten Nederlandse woningen bijna 22 procent minder gas dan een jaar eerder. Vooral in enkele Noord- en Zuid-Hollandse gemeenten daalde het aardgasverbruik sterk. In minder stedelijke gebieden, vooral in het noorden en oosten van het land, daalde het verbruik minder sterk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2022 nam het gemiddelde aardgasverbruik per woning met 270 kubieke meter af tot 980 kubieke meter, een daling van 21,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze landelijke daling in het gemiddelde jaarverbruik van particuliere woningen komt voor circa de helft door het warmere weer in 2022. Ook zuiniger stookgedrag van huishoudens en aardgasbesparende maatregelen in (nieuwbouw)woningen spelen mee.

Het aardgasverbruik daalde het meest in de gemeente Zoeterwoude, waar huishoudens gemiddeld ruim een kwart minder stookten dan een jaar eerder. In de Noord-Hollandse gemeenten Wormerland, Texel en Oostzaan en in het Zuid-Hollandse Maassluis, Waddinxveen, Hoeksche Waard en Bodegraven-Reeuwijk was de afname iets minder dan een kwart.

Grootste afname aardgasverbruik bij twee-onder-een-kapwoning

Het gasverbruik van een vrijstaande woning is gemiddeld tweeënhalf keer zo groot als dat van een appartement. In 2022 nam het gasverbruik van een vrijstaande woning het meest af, met 480 kubieke meter (-22,3 procent). Bij twee-onder-een-kapwoningen was de procentuele daling vergelijkbaar (-22,4 procent). De kleinste daling was bij appartementen (- 20,2 procent). Onder woningbezitters nam het verbruik sterker af (- 22,4 procent) dan onder huurders (- 20,6 procent).