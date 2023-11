In week tijd voor meerdere tonnen aan kostbare postduiven gestolen

Bij een duivenhouder in Harkema is in een week tijd twee keer ingebroken.

Totaal 90 kostbare postduiven gestolen

'Hierbij is een groot aantal kostbare postduiven gestolen. De politie doet onderzoek naar de inbraken en zoekt beeldmateriaal en getuigen', zo meldt de politie donderdag.

'Schade loopt in de meerdere tonnen'

Op zaterdagochtend 25 november merkt een duivenhouder aan de Nijewei in Harkema dat een deel van zijn hokken leeg zijn. Een groot aantal van zijn postduiven blijkt die nacht van het terrein te zijn gestolen. Enkele dagen later is het opnieuw raak. In de nacht van woensdag 29 november zijn de hokken voor een tweede maal opengebroken. In totaal blijken er zo’n 90 duiven te zijn meegenomen. De waarde van de gestolen duiven wordt op enkele meerdere tonnen geschat.

Politie zoekt beeldmateriaal

De politie is een onderzoek gestart. 'Zo is er onder meer sporenonderzoek verricht en buurtonderzoek gedaan. Ook zijn we opzoek naar beelden van en rondom de Nijewei in Harkema. Heeft u iets verdachts vastgelegd of gezien neem dan contact op met ons', aldus de politie.