Arbeidsconflict dreigt bij Arriva

Vakbond FNV heeft een brandbrief gestuurd naar de Provincie Overijssel omdat er een arbeidsconflict dreigt te ontstaan tussen vervoerder Arriva en de werknemers die zijn overgenomen van Keolis. Volgens de vakbond tornt Arriva aan de werktijden die zijn vastgelegd in de cao en bedrijfsregelingen van de chauffeurs.

Zo komt de vervoerder onder meer met krappere rij- en rusttijden. Dat betekent dat buschauffeurs zich de hele dag moeten haasten en nauwelijks rust kunnen nemen. Bij wet is afgesproken dat een nieuwe vervoerder zich moet houden aan de cao-afspraken en de bedrijfsregelingen omtrent arbeidstijden. Dat lijkt Arriva naast zich neer te leggen. Ook moet de nieuwe vervoerder overleg hebben met de vakbonden i.v.m. de overgang van de rechten en plichten van werknemers. ‘Het overleg loopt heel moeizaam en dat zorgt voor veel onrust bij de chauffeurs’, zegt Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Personenvervoer. ‘Ook komt de overgangsdatum 10 december wel heel erg dichtbij. Er is nog geen rooster bekend.’

Werktijden niet conform cao

Arriva komt met nieuwe diensten en roosters die voor de chauffeurs slechter uitpakken. ‘Roosters worden ingekort, terwijl het werk hetzelfde blijft. Chauffeurs moeten jagen van halte naar halte in veel minder tijd dan bij hun vorige werkgever Keolis’, vervolgt Van der Gaag. ‘De werkdruk wordt veel te hoog en dat is echt onacceptabel.’

Schrappen van op- en afstaptijden

Naast dit alles, wil Arriva ook nog eens de voorbereidingstijd voor chauffeurs schrappen. ‘Het bekijken en voorbereiden van de route moeten de chauffeurs volgens Arriva maar in de eigen tijd doen’, zegt Van der Gaag daar over. ‘Dat kan niet de bedoeling zijn.’

Provincie ingeschakeld

De FNV heeft de Provincie Overijssel op de hoogte gesteld van de situatie. ‘Momenteel is er sprake van een impasse en het is belangrijk dat er tijdig een oplossing komt, om verdere escalatie te voorkomen’, zegt Van der Gaag. ‘De Provincie kan daar als opdrachtgever een rol in spelen en dat verwachten wij ook.’

Mogelijke stakingen

De overgang van de concessie Twente van Keolis naar Arriva moet 10 december worden ingevoerd. Op 4 december legt FNV de ontstane impasse voor aan de leden. Dan wordt er bepaald welke vervolgstappen er worden genomen. Afgelopen jaar is er al meer dan 20 dagen gestaakt tegen de te krappe rij- en rusttijden.