Uitgaansgeweld café Enschede: OM eist gevangenisstraf

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 8 maanden (waarvan twee voorwaardelijk) tegen een 25-jarige verdachte uit de gemeente Wierden.

Op 21 december vorig jaar deelt hij vanuit het niets vuistslagen uit aan twee personen in een café in Enschede. Eén van de slachtoffers is daardoor het zicht aan één oog permanent kwijt. De officier van justitie vandaag in de Almelose rechtbank: “Wat begint als een gezellige avond, namelijk een kerstborrel met collega’s, eindigt voor beide slachtoffers heel naar.”

De lezingen over wat er precies in aanloop naar de incidenten gebeurde, lopen uiteen; op camerabeelden is echter duidelijk te zien hoe het gegaan is. Er is een gesprek gaande tussen verdachte en de slachtoffers en plotseling haalt verdachte met kracht uit richting zijn eerste, en direct daarna richting zijn tweede slachtoffer. Dat de verdachte uit zelfverdediging handelde blijkt volgens het OM nergens uit: “Híj was de aanvaller en haalde als eerste uit. Híj was de agressor.”

Het OM acht mishandeling en zware mishandeling wettig en overtuigend bewezen. “Verdachte paste fors geweld toe, zijn slachtoffer ondervindt daar ook in de toekomst nog de gevolgen van. Hij zal met zijn linkeroog nooit meer kunnen zien. Op twintigjarige leeftijd horen dat je met één oog nooit meer kunt zien moet verschrikkelijk zijn.”

Het OM neemt het verdachte extra kwalijk dat hij een geoefend vechtsporter is: “Er mag van hem worden verwacht dat hij zich kan beheersen, te meer omdat hij moet weten dat stompen of slaan ernstig letsel kan veroorzaken.”

Na het uitzenden van de beelden in het opsporingsprogramma Plaats Delict meldde de verdachte zich bij de politie en is hij aangehouden geweest en verhoord.